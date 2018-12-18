Son Dakika Haberleri: Batman'da 11 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Batman'da 11 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

56 dakika önce

Batman'a bağlı Balpınar beldesinde 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Batman'da 11 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Batman'a bağlı Balpınar beldesinde 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Balpınar beldesi Balpınar Ortaokulunda eğitim gören 11 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle okul idaresine başvurdu. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Batman'daki özel hastaneler ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, öğrencilerin yediği yiyeceklerden alınacak numunelerin Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğüne gönderileceğini belirtti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:00 Kaynak: İHA

Balpınar, Batman, 3. Sayfa
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