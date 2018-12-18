Batman'da 11 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
56 dakika önce
Batman'a bağlı Balpınar beldesinde 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Batman
'a bağlı Balpınar
beldesinde 11 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Balpınar beldesi Balpınar Ortaokulunda eğitim gören 11 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle okul idaresine başvurdu. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Batman'daki özel hastaneler ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yetkililer, öğrencilerin yediği yiyeceklerden alınacak numunelerin Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğüne gönderileceğini belirtti. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:00 Kaynak: İHA
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