Batman'da 110 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Batman'da 110 kilogram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Batman'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 110 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da 110 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Batman'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 110 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Batman kent merkezine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yol kontrolünde ihbar yapılan aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde arama köpeği ile araçta yapılan aramada toplam 110 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan biri yaşı küçük olmak üzere 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yaşı küçük şahıs gerekli işlemler yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Diğer şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan, duraksamadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi. - BATMAN

Batman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:41 Kaynak: İHA
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