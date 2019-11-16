Son Dakika Haberleri: Batman'da 12 bin litre kaçak motorin ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 12 bin litre kaçak motorin ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 12 bin litre kaçak motorin ele geçirildi

6 saat önce

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 12 bin 51 litre kaçak motorin ele geçirildi.

Batman'da 12 bin litre kaçak motorin ele geçirildi, System.String[]

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 12 bin 51 litre kaçak motorin ele geçirildi.


Batman Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz merkez ilçe Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir adreste yapılan aramada; yeraltı ve yer üstü tanklarında olmak üzere toplam 4 farklı yerde 12 bin 51 litre kaçak motorin ve motorinin satımında kullanılan 2 adet sayaç, 3 adet dolum pompası ele geçirilmiştir. Olayla ilgili şüpheli bir şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BATMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Seri ile yollar ayrılıyor
Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı Nazilli'de eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu 8 kadın hasta çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 20:55:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da 12 bin litre kaçak motorin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]