Son Dakika Haberleri: Batman'da 12 yaşındaki çocuk girdiği çayda boğuldu
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Batman'da 12 yaşındaki çocuk girdiği çayda boğuldu

1 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde serinlemek için çaya giren 12 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu.

Batman'da 12 yaşındaki çocuk girdiği çayda boğuldu, System.String[]
Batman'ın Sason ilçesinde serinlemek için çaya giren 12 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyü mevkiinde meydana geldi. 12 yaşındaki Hasan Ayaz arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Sason Çayı'na girdi. Bir anda dengesini kaybedip suya düşen Ayaz, akıntıya kapıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar, Ayaz'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Ayaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:46 Kaynak: İHA
Yolüstü, Sason, Batman, 3. Sayfa
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