Son Dakika Haberleri: Batman'da 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Batman'da 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Batman'da bir kamyonette 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Batman'da 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Batman'da bir kamyonette 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il dışından Batman'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde bir kamyonette arama yapıldı.

Kamyonette, farklı bölümlere gizlenmiş 13 kilo 750 gram esrar bulundu, Y.D. ve V.S. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden Y.D'nin 3 ayrı dosya kapsamında arama kaydı ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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