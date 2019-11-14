Batman'da 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Batman'da bir kamyonette 13 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il dışından Batman'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde bir kamyonette arama yapıldı.

Kamyonette, farklı bölümlere gizlenmiş 13 kilo 750 gram esrar bulundu, Y.D. ve V.S. yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerden Y.D'nin 3 ayrı dosya kapsamında arama kaydı ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.