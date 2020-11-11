Batman'da 14 bin fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

BATMAN'da, 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında 14 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Batman'da 14 bin fidan dikimi yapıldı. 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında tarihi Hasankeyf ilçesinde düzenlenen etkinliğe Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen ile çok sayıda davetli katıldı.Bu yılki 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliğini tarihi Hasankeyf ilçesinde yaptıklarını anlatan Vali Husuli Şahin, "Hasankeyf bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümün ve değişimin eksik kaldığı tek nokta yeşil bir örtüdür. İşte biz 'Milli Ağaçlandırma Günü'nde de tam burada bir mesaj veriyoruz. İlçemizi taşıdık, yeni evler binalar yaptık, yeni bir şehir kurduk fakat ağaç birden olmuyor. Yeşil hemen olmuyor, onu da yapacağız, başladık çalışıyoruz" diye konuştu.