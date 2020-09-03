Batman'da 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 14 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir ayda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Halkın huzurunu tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerini yapanlarla mücadelenin hız kesmeden devam edeceği ifade edilen açıklamada, "Operasyonlar kapsamda 14 bin 502 paket gümrük kaçağı sigara, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin Türk Lirası olan 557 cep telefonu, 100 kilogram nargile tütünü, 4 tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, 30 bin 384 kilogram akaryakıt türevi ürün, 14 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir." denildi.