Batman'da 14 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Batman'da hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasında etkinliğin artırılması ve adalete teslim edilmelerine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, resmi belgede sahtecilik, ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve hükümlü veya tutukluların ayaklanması suçlarından olmak üzere toplam 6 dosyadan aranan ve hakkında 14 yıl 3 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü A.A'nın yakalandığı kaydedilen açıklamada, A.A'nın İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi.