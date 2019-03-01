Son Dakika Haberleri: Batman'da 15 Projeye 10 Milyon 421 Bin TL Hibe

Batman'da 15 Projeye 10 Milyon 421 Bin TL Hibe

1 saat önce

Batman'da kırsal kalkınmayı destekleme çalışmaları kapsamında 15 projeye toplam 10 milyon 421 bin TL hibe desteği verildi.

Batman'da 15 Projeye 10 Milyon 421 Bin TL Hibe, System.String[]
Batman'da kırsal kalkınmayı destekleme çalışmaları kapsamında 15 projeye toplam 10 milyon 421 bin TL hibe desteği verildi.

Batman Valiliği'nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı 11. ve 12. etap çalışmaları ilimizde devam etmektedir. İlimiz genelinde 01 Aralık 2018 ve 31 Ocak 2019 tarihleri arasında toplam bedeli 21 milyon 482 bin TL olan 4 adet büyükbaş besi hayvancılığı, 2 adet mantar yetiştiriciliği, 4 adet apart otel, 2 adet süt işleme, 1 adet et işleme ve paketleme, 1 adet hububat eleme-işleme ve 1 adet hindi yetiştiriciliği tesisi olmak üzere toplam 15 projeye 10 milyon 421 bin TL hibe desteği ödemesi yapılmıştır. Bu kapsamda ilimiz yatırımcılarına 11. etap için 01 Nisan 2019 tarihine kadar 8 milyon 74 bin TL, 12. etap için 31 Mayıs 2019 tarihine kadar 6 milyon 861 bin TL daha hibe ödemesi yapılması planlanmaktadır" denildi. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:19 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Bakan Albayrak: 25 Milyar TL Tutarındaki Yeni KOBİ Paketi Hayırlı Olsun

Kredi Çekmeyi Düşünenlere Müjde! 100 Bin TL'de 38 Bin TL Cepte Kalacak TLC'nin İlk Yerli Yapımı 'Bu Ben Miyim?' 6 Mart'ta Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:27:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da 15 Projeye 10 Milyon 421 Bin TL Hibe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]