Batman'da 9 ayrı yakalama kararı olan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Batman'da 9 ayrı yakalama kararı olan hükümlü yakalandı

12.04.2022 12:58
Batman'da 9 ayrı yakalama kararı olan hükümlü yakalandı

Batman'da çok sayıda suçtan 9 ayrı yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yapılan operasyonla yakalandı.

Batman'da çok sayıda suçtan 9 ayrı yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yapılan operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hükümlü veya tutuklunun Kaçması", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "uyuşturucu" ve "hırsızlık" suçlarından farklı mahkemeler tarafından 9 ayrı yakalama kararı ve kesinleşmiş 17 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari F.İ'nin yapılan operasyon neticesinde yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahsın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi. - BATMAN

Batman'da 9 ayrı yakalama kararı olan hükümlü yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 9 ayrı yakalama kararı olan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da 9 ayrı yakalama kararı olan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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