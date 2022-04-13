Batman'da 15 yıl kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Batman'da 15 yıl kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandı

13.04.2022 00:58
Batman'da 15 yıl kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandı

Batman'da çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan yakalama kararı ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Batman'da çocuğa nitelikli cinsel istismar suçundan yakalama kararı ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan mahkeme tarafından yakalama kararı olan ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan H.O., yapılan operasyon neticesinde yakalandı" denildi.

Açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahsın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Batman Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi. - BATMAN

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İl Jandarma Komutanlığı, Cinsel İstismar, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 15 yıl kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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