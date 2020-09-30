Batman'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı - Son Dakika

Batman'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından olmak üzere 4 dosyadan aranan ve toplam 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.G. isimli şahsın yakalandığı belirtildi. Z.G.'nin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği bildirildi. - BATMAN