Batman'da 152 köy ve 247 mezranın yolu açıldı - Son Dakika

BATMAN'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 152 köy ve 247 mezra yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından Sason ve Kozluk ilçelerinde 152 köy ve 247 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcadı. Sason ve Kozluk kırsalında gece-gündüz aralıksız çalışan ekipler, 1560 kilometre uzunluğundaki yol açma ve temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. 152 köy ve 247 mezranın yolunu açan ekiplerin Sason'a bağlı Bayramlar ve Çakırpınar köyleri ile bağlı 3 mezrada ise yol açma çalışmaları devam ediyor.