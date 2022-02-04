Üye Girişi
Batman'da 153 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 153 parça tarihi eser ele geçirildi

04.02.2022 12:27
Batman'da 153 parça tarihi eser ele geçirildi

Batman'da 153 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Batman'da 153 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı tespit edilen E.D. yakalandı.

Aramada zanlının üzerinde 93 sikke, 6 yüzük ve 54 obje ele geçirildi.

Tarihi eserler, Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

YORUMLAR
500

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Batman'da 153 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:51 Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
11:25 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde çarpıcı itiraf: Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık
11:23 Gezici Araştırma sordu: Nasıl bir cumhurbaşkanı ülkenin sorunlarını çözer? Cevap: Güvenilir!
11:21 4 Şubat dolar/TL 13,56 seviyelerinde alıcı buluyor
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 12:35:06. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da 153 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement