Batman'da 16 Temmuz'a kadar düzenlenecek etkinlikler Valilik iznine bağlandı - Son Dakika

Batman il merkezinde etkinlikler, 16 Temmuz'a kadar Valilik izniyle yapılabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla il merkezinde her türlü eylem ve etkinliklerin 16 Temmuz'a kadar izne bağlandığı belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin bundan hariç tutulduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin, mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca ilimizde bulunan Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresindeki alanlarda açık, kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı dağıtma gibi eylem ve etkinlikler, 2911 sayılı Kanun kapsamındaki 17. ve 22. maddeye istinaden 2 Temmuz'dan başlayarak 15 gün yasaklanmıştır."