Batman'da 170 ton kaçak petrol ele geçirildi

Batman'da 170 ton kaçak petrol ele geçirildi.

Batman'da 170 ton kaçak petrol ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşiri ilçesi ile kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 170 ton kaçak petrol ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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