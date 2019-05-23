Batman'da 170 ton kaçak petrol ele geçirildi
11 saat önce
Batman'da 170 ton kaçak petrol ele geçirildi.
Batman'da 170 ton kaçak petrol ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 06:56 Kaynak: AA
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşiri ilçesi ile kent merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 170 ton kaçak petrol ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Yeni Askerlik Sistemi Teklifi Milli Savunma Komisyonunda Kabul Edildi
ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Gerekçesiz Karar Geldi, Hiçbir Gerekçe Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 30 Bin Sağlık Çalışanı Alınacak