Batman'da 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda hakkında 18 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan kişi yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahıslara çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından toplam 18 yıl 8 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, ayrıca şahsın yapılan kaba üst aramasında H.Y. isimli şahsa ait 1 adet sahte kimlik belgesi çıkmıştır. Şahıs İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilmiş, daha sonra tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - BATMAN