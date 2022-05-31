Batman'da 19 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da 19 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

31.05.2022 11:07
Batman'da 19 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Batman'da mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 47 hırsızlık şüphelisinden 19'u tutuklandı.

Batman'da mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 47 hırsızlık şüphelisinden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 1 ila 29 Mayıs tarihleri arasında 41 hırsızlık olayı gerçekleşti.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, 26 şüpheliyi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı, olay yerinde elde edilen bulgular ve parmak izinden tespit edilen 2 ayrı hırsızlık olayının 2 şüphelisi gözaltına alındı.

Kamera incelemeleri ve sokak araştırmaları tespiti sonucu da 19 ayrı hırsızlık olayının faili olarak 19 şüpheli de yakalandı.

Gözaltına alınan 47 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Batman'da siber dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı Batman'da siber dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Batman, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 19 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Koparmanın bedeli çok ağır! Afyonkarahisar'da yetişen Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza veriliyor
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:55 Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı!
10:53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
10:38 Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:13:26. #1.12#
SON DAKİKA: Batman'da 19 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement