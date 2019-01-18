Son Dakika Haberleri: Batman'da 19 Mayıs Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı

Batman'da 19 Mayıs Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı

1 saat önce

Batman'da sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek ve birinci derece sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 19 Mayıs Sağlıklı Hayat Merkezinin açılışı yapıldı.

Batman'da 19 Mayıs Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı, System.String[]
Batman'da sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek ve birinci derece sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 19 Mayıs Sağlıklı Hayat Merkezinin açılışı yapıldı.

Vali Hulusi Şahin, merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, merkezde önleyici sağlık hizmetlerinin sunulacağını söyledi.

Merkezde tüm vatandaşlara hizmet verileceğini kaydeden Şahin, "Öncelikle kadınlarımız, gebe eğitiminden tutun meme kanserine kadar pek çok konuda hizmet alabilecek. Ayrıca okullarımıza çok ciddi hizmetler verilecek. Çok önemli ve güzel bir sağlık hizmeti. Hayırlı olsun." dedi.

Daha sonra merkezin açılışı yapıldı.

Merkezde doktor, diş hekimi, psikolog, diyetisyen, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı, röntgen teknisyeni, hemşire ve ebenin görev yapacağı, hizmetlerin ücretsiz verileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:39 Kaynak: AA

19 Mayıs, Batman, Güncel
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