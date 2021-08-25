Batman'da 2,5 dekar alanda ilk kez kuşkonmaz bitkisi ekilecek - Son Dakika

Batman'da "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında 2 çiftçiye 6 bin kuşkonmaz bitki fidesi dağıtıldı.

Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde yapılan dağıtıma töreninde konuşan İl Tarım Müdürü Mehmet Gün, kentte ilk kez denenecek olan kuşkonmaz bitkisinin Batman'a hayırlı olmasını diledi.

Proje kapsamında 2 çiftçiye toplam 6 bin fide verildiğini belirten Gün, deneme amaçlı 2,5 dekar alanda ekim yapılacağını kaydetti.

Gün, Batman'da ürün çeşitliliğinin arttırılması için benzer projelerin devam edeceğini söyledi.