Batman'da 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

30.12.2020 12:07
Batman'da 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Batman'da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman'da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezi Bayındır Mahallesi Batı Raman Bulvarında durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN

Batman'da 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Kaçak Sigara, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batman'da 2 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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