Batman'da 2 buçuk ayda 25 trafo ve 12 pano yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da 2 buçuk ayda 25 trafo ve 12 pano yandı - Son Dakika

Batman'da 2 buçuk ayda 25 trafo ve 12 pano yandı

7 saat önce

Batman genelinde kış şartlarının sertleştiği Aralık ayı başından bu yana geçen 2 buçuk aylık sürede 25 trafo ve 12 pano aşırı yüke dayanamayarak yandı.

Batman'da 2 buçuk ayda 25 trafo ve 12 pano yandı, System.String[]

Batman genelinde kış şartlarının sertleştiği Aralık ayı başından bu yana geçen 2 buçuk aylık sürede 25 trafo ve 12 pano aşırı yüke dayanamayarak yandı. Trafo ve pano yangınlarının neredeyse tamamının elektrik şebekelerinin sigortası durumunda olan termik manyetik şaltere dışarıdan yapılan usulsüz müdahalelerin yol açtığı belirlendi.


Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen Güneydoğu illerinde kış aylarında ısınmak için elektrikli ısıtıcıların kullanılması şebeke üzerinde aşırı yüke neden oluyor. Elektrik şebekesini aşırı yüklenmenin neden olduğu arızalardan koruyan ve şebekenin sigortası durumundaki termik manyetik şalter sisteminin de çoğu zaman dışarıdan usulsüz müdahale ile devre dışı bırakılması trafo ve pano yangınlarını tetikliyor. Dicle Elektrik teknik ekipleri tarafından yapılan incelemeye göre, Batman'da 1 Aralık 2019 ile 15 Şubat 2020 tarihleri arasında geçen 2 buçuk aylık sürede 25 trafo, 12 dağıtım panosu ve 207 termik manyetik şalter, sisteme aşırı yüklenme, usulsüz müdahale gibi sebeplerle yanarak kullanılamaz hale geldi.


Batman'da son trafo yangını ise geçtiğimiz hafta hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Kozluk ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Aşağı Kıratlı köyünde bulunan dağıtım panosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından yasa dışı olarak müdahale edildi. Panonun sigortası termik manyetik şalterin kırılması nedeniyle elektrik panosu aşırı tüketime karşı kendini koruyamadı ve yanarak kullanılamaz hale geldi. Köylülerin cep telefonları ile görüntülediği yangın sırasında zaman zaman şiddetli patlamalar da yaşandı. Yangın ve beraberinde yaşanan patlamalar büyük korkuya neden oldu. Olayın haber alınması üzerine köyün elektrikleri dağıtım şirketi tarafından kesildi. Yangının söndürülmesinin ardından arıza onarım ve bakım ekipleri, yanan panoyu yenisi ile değiştirdi. Köye yeniden elektrik enerjisi verilmeye başlanırken, Dicle Elektrik yetkilileri şikayet konusu olan büyük arızaların yaşanmaması için aboneleri şebekeye usulsüz şekilde müdahale etmemeleri konusunda bir kez daha uyardı. - BATMAN

Aralık, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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