Son Dakika Haberleri: Batman'da "2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Aşı Sempozyumu"
Son Dakika Sağlık Batman'da '2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Aşı Sempozyumu' - Son Dakika

Batman'da "2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Aşı Sempozyumu"

6 saat önce

Güneydoğu Nöroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (GÜNİDER) ile Çukurova Enfeksiyon Derneği tarafından Batman'da düzenlenen 2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Aşı Sempozyumu" sona erdi.

Batman'da

Güneydoğu Nöroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (GÜNİDER) ile Çukurova Enfeksiyon Derneği tarafından Batman'da düzenlenen 2. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Aşı Sempozyumu" sona erdi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen ve iki gün süren sempozyuma doktorlar, kamu ve özel hastanelerde görev yapan çocuk ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile eczacılar katıldı.


Sempozyumun açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, hedeflerinin aşısız çocuk bırakmamak olduğunu söyledi.

Pamukçu, "Amacımız son zamanlarda toplumda yaygınlaşan aşı retleri konusunda aile hekimleri ve topumu bilinçlendirmeye yönelik çalışma yapmalarını sağlamak. Ayrıca sahada hekim arkadaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıları tespit etmek. Toplumda, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunabilecek hastalıkların ortaya çıkışını engellemek, dolayısıyla bu hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin ve sakatlıkların da önüne geçebilmektir." diye konuştu.

GÜNİDER Başkanı Mustafa Kemal Çelen de, aşının önemine değindi.

Sempozyumda, konuya ilişkin bildiriler sunuldu.


Sempozyum, katılım sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Batman, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:40 Kaynak: AA
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