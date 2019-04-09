Batman'da 2 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
1 saat önce
Batman'da düzenlenen operasyonda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen operasyonda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Batman Havalimanı kavşağında durumundan şüphelenilen bir araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada daralı ağırlığı 2 kilogram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:45 Kaynak: İHA
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