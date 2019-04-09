Batman'da 2 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen operasyonda, 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre Batman Havalimanı kavşağında durumundan şüphelenilen bir araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada daralı ağırlığı 2 kilogram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan araç sürücüsü ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BATMAN

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