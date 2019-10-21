Son Dakika Haberleri: Batman'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Batman'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

46 dakika önce

Batman'da bir parkta polis ekiplerinin şüphelendiği şahsın üzerinden 4 parça halinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Batman'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

Batman'da bir parkta polis ekiplerinin şüphelendiği şahsın üzerinden 4 parça halinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri kentte bulunan parklarda, açık ve ağaçlık alanlar ile metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Batman'da bulunan bir park ve çevresinde bir şahsın üzerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi alındı. Parka düzenlenen operasyonda A.K. isimli şahsa yapılan üst aramasında elinde bulunan mont içerisinde 4 parça halinde toplamda 2 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - BATMAN

Batman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Köpeğinin yanarak öldüğünü duyan kadın, sinir krizi geçirdi
Azerbaycan'da yolsuzluk protestosu sırasında röportaj veren bir eylemcinin gözaltına alınma anı, sosyal medyada gündem oldu Polise 'Çete' diyen HDP'li vekili, polis amiri sözleriyle susturdu Emine Bulut'un katili, son sözünü soran hakime "Adil yargılanmıyorum" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 14:51:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Batman'da 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]