Son Dakika Haberleri: Batman'da 2 kilogramlık turplar ilgi odağı oldu
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Batman'da 2 kilogramlık turplar ilgi odağı oldu

6 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde yetişen 2 kilogramlık turplar ilgi gördü.

Batman'da 2 kilogramlık turplar ilgi odağı oldu, System.String[]

Batman'ın Kozluk ilçesinde yetişen 2 kilogramlık turplar ilgi gördü.


İlçeye bağlı Yanıkkaya köyünde yetiştirilen ve her biri iki kilograma ulaşan turplar, üreticiler kadar müşterileri de şaşırttı.


Köyde uzun yıllardır çiftçilik yaptığını belirten Mizbah Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yılı aşkındır turp ektiğini, ilk defa bu ağırlıkta turp yetiştiğini gördüğünü söyledi.


Karabulut, "Kumluk alanda yetiştiriyoruz. Allah'ın bereketidir. Organik olan bu turpları yetiştirirken hiç gübre kullanmıyoruz. Turpları kilogramını 2 liradan satıyoruz." dedi.


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Kozluk, Batman, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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