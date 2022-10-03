Batman'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Batman'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.10.2022 12:04
Batman'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Batman'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Batman'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Esentepe köprülü kavşak çıkışında Sami Yıldız (45) yönetimindeki plakasız motosiklet, Cihan Şen'in kullandığı 72 AG 410 plakalı otomobile çarparak, yola savruldu. Arkadan gelen Şehmus Önal'ın kullandığı 52 ABU 898 plakalı otomobil de motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki Mevlüt Dönen yaralandı.

Dönen, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Batman'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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