Batman'da 20 dakikada 20 bin TL'lik hırsızlık kamerada - Son Dakika

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Batman'da 20 dakikada 20 bin TL'lik hırsızlık kamerada

BATMAN - Batman'da sabah erken saatlerde bir inşaata giren 3 kişi 20 dakikada 20 bin TL'lik malzemeyi çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre hırsızlık olayı önceki gün Fatih Mahallesinde bulunan bir inşaatta, birer gün arayla yaşandı. Sabah 05.55 sıralarında inşaata giren 3 hırsız çaldıkları malzemelerle 06.15'te inşaattan kaçtı. Hırsızların 20 dakikalık sürede 20 bin TL'lik malzemeyi çalarak kayıplara karıştığı belirlendi. Hırsızların tuvalet kapıları ve merkezi klima bakır boru hatlarını çaldığı sıradaki rahat halleri kameraya yansıdı. 20 bin TL civarında malzemeyi çalan hırsızlar, polis tarafından aranıyor.