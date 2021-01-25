Batman'da 20 yaşındaki genç parkta ölü bulundu - Son Dakika

Batman'da 20 yaşındaki genç parkta ölü bulundu
25.01.2021 15:56
Batman'da 20 yaşındaki genç parkta ölü bulundu Batman'da parkta yürüyen vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu.
Batman'da 20 yaşındaki genç parkta ölü bulundu
BATMAN - Batman'da parkta yürüyen vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay Fatih Mahallesinde Kineem Parkında meydana geldi. Parkta yürüyüş yapan vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir erkek gördü. durumun haber verilmesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan 20 yaşındaki Y.G.'nin kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.G.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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