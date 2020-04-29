Batman'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Batman'da hakkında 20 yıl kesinleşmişhapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y'nin düzenlenen operasyonla yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Nisan'da yaptıkları çalışmalar kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temini etmek' suçlarından olmak üzere 11 dosyadan aranma kaydı bulunan ve toplam 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 6 bin 80 lira adli para cezasına hükümlü olan Y.Y. yakalanarak, gözaltına alınmış, işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmiştir."