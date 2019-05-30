Son Dakika Haberleri: Batman'da 2018'de 2 bin 699 kaza meydana geldi
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Batman'da 2018'de 2 bin 699 kaza meydana geldi

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2018 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı.

Batman'da 2018'de 2 bin 699 kaza meydana geldi, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü 2018 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini açıkladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan kaza istatistiklerine göre Batman'da 2018 yılında toplam 2 bin 699 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazaların bin 935'i maddi hasarlı olarak kayıtlara geçerken, 764 trafik kazasında ise ölümlü ve yaralamalı olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında Batman'da meydana gelen ölümlü yaralamalı trafik kazalarında bin 426 kişi yaralanırken, 8 kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 5'i kaza yerinde, 3'ü de kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:32 Kaynak: İHA
Siirt, Türkiye İstatistik Kurumu, Batman, Güncel
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