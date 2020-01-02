Batman'da 2019 yılında 3 bin 275 kez gıda kontrolleri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da 2019 yılında 3 bin 275 kez gıda kontrolleri yapıldı - Son Dakika

Batman'da 2019 yılında 3 bin 275 kez gıda kontrolleri yapıldı

6 saat önce

Batman'da 2019 yılı içerisinde İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından eğlence mekanları, restoranlar ve toplu tüketim yerlerinde 2 bin 258 iş yerinde 3 bin 275 kez denetim yapıldı.

Batman'da 2019 yılında 3 bin 275 kez gıda kontrolleri yapıldı, System.String[]

Batman'da 2019 yılı içerisinde İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından eğlence mekanları, restoranlar ve toplu tüketim yerlerinde 2 bin 258 iş yerinde 3 bin 275 kez denetim yapıldı.


Denetimlere ilişkin İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada "2019 yılı içerisinde Batman'da il merkezinde bulunan 2 bin 258 gıda işletmesinde toplamda 3275 denetim yapılmıştır. Kontrol ekiplerimiz tarafından yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilen işletmelere olumsuzluklarını gidermeleri için ek süre verilmiş ve verilen süre sonunda tekrardan işletme denetimleri yapılmıştır. Aynı iş yerlerinde iki defa yapılan denetimlerde eksikliklerini gidermeyen, insan sağlığını tehdit eden 14 işletmeye ise 102 bin 285 TL para cezası kesilmiştir. Vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmesi adına yeni yılda da denetimlerimiz devam edecektir" denildi. - BATMAN

Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
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