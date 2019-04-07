Son Dakika Haberleri: Batman'da 205 Şehidin Emanetleri Sergilendi

Batman'da 205 Şehidin Emanetleri Sergilendi

1 saat önce

Batman'da, 32. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Yusuf Erin Sergisi açıldı.

Batman'da 205 Şehidin Emanetleri Sergilendi, System.String[]
Batman'da, 32. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Şehit Yusuf Erin Sergisi açıldı. Türkiye Gaziler Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi ile Şehit Aileleri Birliği tarafından organize edilen sergiye, Batman Vali Yardımcısı Haluk Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Türkiye Gaziler Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, emanetleri sergilenen şehitlerin, bu toprakları kendilerine vatan kılan yiğitler olduğunu söyledi. Pekacar, "O yiğitlerin çocukları vardı, kimisi henüz okula başlamamıştı, kimisi henüz konuşmayı, kimisi emeklemeyi öğrenememişti ve kimisi de doğmamıştı. Bu şehitlerimiz vatanı, doğmamış çocuklarına tercih ettiler. Ben de bir şehit çocuğuyum ve biz şehit çocuklarının bu topraklar üzerinde yaşayan bütün insanlar üzerinde bir hakkı vardır. Biz hakkımızı, bu vatanı bölmek, bu bayrağı indirmek, bu ezanı dindirmek isteyen hiç kimseye helal etmiyoruz. Onlar şehit çocuklarının gözyaşlarında boğulacaklar ve gözyaşlarımız onların cehennem ateşi olacaktır" dedi, Türkiye Gaziler Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi ile Şehit Aileleri Birliği tarafından organize edilen sergide, 205 şehide ve Turgut Özal, Süleyman Demirel, Eşref Bitlis, Muhsin Yazıcıoğlu gibi devlet büyüklerine ait emanetler bulunuyor.

(Osman Arslan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:01 Kaynak: İHA

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