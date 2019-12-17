Batman'da 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

7 saat önce

Batman'da düzenlenen operasyonlarda, 21 ton kaçak kalorifer akaryakıtı ele geçirildi.

Batman'da 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Batman'da düzenlenen operasyonlarda, 21 ton kaçak kalorifer akaryakıtı ele geçirildi.


Batman'da jandarma ekipleri tarafından Binatlı Mahallesinde kaçak akaryakıt operasyonu gerçekleştirildi. Konuya ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen devriye faaliyeti esnasında merkez ilçe Binatlı Mahallesi sınırlarında bir akaryakıt tankerinin petrol türevi ürün aktarımı yaptığının tespit edilmesi üzerine akaryakıt tankerinde yapılan arama neticesinde 21 bin ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BATMAN

Jandarma, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2019 yılının en başarılı e-ticaret sitesi ödülü Batman'a gitti
Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü İBB iştirakinden alacağı olduğunu söyleyen şahıs, belediye binasının en üst katında intihar girişimde bulundu Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:40 Fransa'da emeklilik reformu protestoları hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika Haber
19:38 2 yaşında ve yalnızca 6 kilo! Babası ona 'babaanne' diyor - Son Dakika Haber
19:36 İYİ Partili vekilin "Bu sarıklı arkadaş kimdir?" dediği isim şehit Kaymakam Muhammet Safitürk'ün babası çıktı - Son Dakika Haber
19:31 Kamyonetin altına giren motosikletten yaralı kurtuldu - Son Dakika Haber
19:22 Eminönü'nde iş yerinin altında tünel kazan şahıs gözaltında - Son Dakika Haber
18:41 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: 1915 Ermeni olayları konusunda yönetimin pozisyonu değişmedi - Son Dakika Haber
18:04 FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz hakkında yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:43:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Batman'da 21 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]