Batman'da 21 ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Batman'da 21 ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 21 ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildi

6 saat önce

Batman'da bir akaryakıt tankerinde 21 ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Batman'da 21 ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildi, System.String[]

Batman'da bir akaryakıt tankerinde 21 ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen devriye faaliyeti esnasında merkez ilçe Binatlı Mahallesi sınırlarında bir akaryakıt tankerinin petrol türevi ürün aktarımı yaptığının belirlendiği bildirildi.

Jandarma ekiplerince akaryakıt tankerinde yapılan incelemede, 21 ton kaçak kalorifer yakıtı ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Jandarma, Batman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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