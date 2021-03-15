Batman'da 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinası yakalandı - Son Dakika

Batman'da 4 farklı ilde işlediği suçlardan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polisin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlanmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Gaziantep Asliye Ceza İlamat Masasınca konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 2 yıl hapis cezası, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası, mala zarar verme suçundan 1 yıl hapis cezası, Denizli Asliye Ceza İlamat Masasınca nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl hapis cezası, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası, mala zarar verme suçundan 4 ay hapis cezası, Tatvan İlamat ve İnfaz Bürosunca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 6 ay hapis cezası, İstanbul Asliye Ceza İlamat Masasınca bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 ay hapis cezası, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 4 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 15 dosyadan 21 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şahıs, Batman'da polisin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN