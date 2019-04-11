Batman'da 214 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 214 kilogram esrar ele geçirildi.

Batman'da düzenlenen operasyonda 214 kilogram esrar ele geçirildi.





Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir otomobilde arama yaptı.



Araçta 214 kilogram esrar bulundu.



Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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