Batman'da 214 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
Batman'da düzenlenen operasyonda 214 kilogram esrar ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen operasyonda 214 kilogram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:54 Kaynak: AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir otomobilde arama yaptı.
Araçta 214 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme
Özel Ekip Çalışma Başlattı! Ankara'daki Köpek Katliamında Yeni Gözaltılar
İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam
Son Dakika! Bakan Selçuk: Çeyiz Hesabı Desteği Başvuruları 17 Nisan'da Başlıyor