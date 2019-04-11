Batman'da 214 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Batman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 214 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 214 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.



Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada toplam ağırlığı 214 kilogram gelen esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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