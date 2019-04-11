Batman'da 214 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
1 saat önce
Batman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 214 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Batman'da durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 214 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:29 Kaynak: İHA
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada toplam ağırlığı 214 kilogram gelen esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN
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