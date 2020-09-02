Batman'da 214 kişilik BESYO kontenjanına 14 bin 31 başvuru - Son Dakika

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nun (BESYO), 214 kişilik kontenjanına 14 bin 31 başvuru yapıldı.

BESYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nuri Muhammet Çelik, 2013 yılında açılan lisans ve yüksek lisans seviyesinde bine yakın öğrencinin devam ettiği söyledi.

Geçen yıl 4 bin başvuru aldıklarını, bu sene ise 14 binin üzerinde başvuru yapıldığını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Batman Üniversitesi BESYO Türkiye'deki üniversiteler içerisinde en çok tercih edilen okullardan biri oldu. Bu yıl pandemi krizinden dolayı özel yetenek uygulama sınavlarımızı bulaş riskinden dolayı yapamadık. Geçen sene yüz yüze yaptığımız sınavda 4 bin kişi ile yine Türkiye rekoru kırmıştık. Bu yıl 14 bin 31 başvuru aldık. Bu başvurunun da hem Batman ilimizin imkanları hem de üniversitemizin akademik ve idari anlamda başarısının üst düzeyde olmasına bağlıyoruz. Buraya gelen bütün öğrencilerimizin iyi bir eğitim aldığını ve burada mutlu olduklarını söyleyebilirim."

Okula kaydını yapan Sedef Nur Uluçam, 14 binin üzerinde başvurunun olduğu bir bölümü kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.