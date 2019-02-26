Son Dakika Haberleri: Batman'da 215 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Batman'da 215 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

57 dakika önce

Batman'da saman yüklü kamyonda 215 kilogram esrar ele geçirildi.

Batman'da 215 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Batman'da saman yüklü kamyonda 215 kilogram esrar ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince saman yüklü kamyonda arama gerçekleştirildi.

Aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş 215 kilogram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:21 Kaynak: AA

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