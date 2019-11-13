Son Dakika Haberleri: Batman'da 22 hafız için icazet merasimi yapıldı
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Batman'da 22 hafız için icazet merasimi yapıldı

7 saat önce

Batman'da eğitimini tamamlayan 22 hafız için icazet merasimi düzenlendi.

Batman'da 22 hafız için icazet merasimi yapıldı, System.String[]

Batman'da eğitimini tamamlayan 22 hafız için icazet merasimi düzenlendi.

İl Müftülüğüne bağlı İlim Erkek Yatılı Kur'an Kursu'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Batman Müftüsü Turgut Erhan, törende yaptığı konuşmada, medrese eğitiminin önemine değindi.


Medrese eğitimi aldıktan sonra icazet sahibi olanlara büyük görevler düştüğünü belirten Erhan, "Medreseler Fatihler yetiştirir, Fatihler at koşturur ve yol olur küffarın diyarlarına. İslam'ın izzetini ve İslam'ın doğru öğretisini aktarır ve anlatırlar çeşitli beldelere. Allah'ın kitabını aktaracak, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünnetini aktaracak olan da burada yetişen öğrencilerimizdir." dedi.

İcazet sahibi olmaya hak kazanan öğrencilerin asıl görevinin şimdi başladığını vurgulayan Turgut Erhan, "Şimdi köy, kasaba ve şehirlere gidip insanların manevi dünyalarını aydınlatmak ve dolayısıyla hem dünyalarını hem de o sonsuz ahiretlerini aydınlatmak için çaba ve gayret sarf edecekler." diye konuştu.


22 öğrenci icazet belgesi aldı


Eğitmen Maşuk Konak ise 4 yıl sonra 22 öğrenciyi mezun etmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "İcazet, medreselerde okutulan kitaplar neticesinde verilir. Belli bir kitap silsilesini bitirdikten sonra bu icazet merasimini düzenliyoruz. Bir talebe bu kitapları ortalama 7-8 yılda bitiriyor. Ardından da icazetlerini almaya hak kazanıyorlar." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 22 hafıza belgeleri verildi.

Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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