Batman'da 232 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 232 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 232 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

Batman'da düzenlenen operasyonda 232 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 800 gram metamfetamin, 257 gram toz esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Batman'da 232 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Batman'da düzenlenen operasyonda 232 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 800 gram metamfetamin, 257 gram toz esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.


Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yapan zehir tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen üç ayrı operasyonda toplam 232 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 800 gram metamfetamin, 257 gram toz esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili yakalanan 4 şüpheli şahsa uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilmiştir. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan/duraksamadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi. - BATMAN

Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
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