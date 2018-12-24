Son Dakika Haberleri: Batman'da 25 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Batman'da 25 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

47 dakika önce

Batman'da bir otomobilde 25 kilogram esrar ele geçirildi.

Batman'da 25 Kilogram Esrar Ele Geçirildi, System.String[]
Batman'da bir otomobilde 25 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 25 kilo 500 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan araçtaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:12 Kaynak: AA

Narkotik, Batman, Güncel
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