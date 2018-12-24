Batman'da 25 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
47 dakika önce
Batman'da bir otomobilde 25 kilogram esrar ele geçirildi.
Batman
'da bir otomobilde 25 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik
Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK
'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 25 kilo 500 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan araçtaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:12 Kaynak: AA
Suriyeli Peşmergeler ile Terör Örgütü YPG/PKK Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı
Başına 300 Bin TL Konularak Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın İfadesi Ortaya Çıktı
Gözaltına Alınan Hırsızlık Zanlısı Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda