Batman'da 250 tekstil firması üretim yapıyor - Son Dakika

Batman Tekstil Sanayi İş Adamları (TEKSİAD) Derneği Mehmet Ali Öztürk, 250 tekstil firmasının üretim yaptığını söyledi.

Başkanı Öztürk bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, tekstilin Batman'da büyüyen yeni sektör olduğunu söyledi.

"10 yıl önce bu sektörde bir elin parmağını geçmeyecek sayıda işletme vardı. Sektördeki çalışan sayısı 750 kişiydi. 10 yılın sonunda 250'ye yakın işletme ve 25 bini aşan çalışanıyla kocaman bir aile olduk." diyen Öztürk, amaçlarının dağınık halde, birbirinden kopuk olan üreticileri tek çatı altında bir araya getirmek olduğunu aktardı.

Tekstil firmaların şehre önemli katkı sunduğunu işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"İlin bütçesine dokunmadan aylık sadece personel maaşı 60 milyon lira. Batmanın en yoksul kesimine ulaşıyor. Devletin kasasına yaklaşık 10 milyon civarında KDV giriyor. Sadece günlük bin 700 civarı personel servisi yapılmaktadır. 25 binin üzerinde personel 100 binin üzerinde nüfus demektir.

Tekstil Batmandaki göçün tersine bir göç olmasını her kesin memleketine dönmesini sağladı. Herkes kapısında SSK'lı bir iş bulabildi."