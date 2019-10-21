Son Dakika Haberleri: Batman'da 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Batman'da 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Batman'da 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

46 dakika önce

Batman'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 27 kilo 500 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Batman'da 27 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

Batman'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 27 kilo 500 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri parklarda, açık ve ağaçlık alanlar ile metruk binalarda uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran şahıslara karşı operasyonlar düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yapılan operasyonda M.S. isimli şahsın evde uyuşturucu sakladığı bilgisi üzerine yapılan operasyonda 11 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Devam eden çalışmada şahsa ait ikametinin bitişiğindeki boş alandaki moloz yığınlarında da arama yapıldı. Alanda 3 parça halinde toplam 15 kilo 700 gram uyuşturucu esrar maddesi daha ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli M.S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BATMAN

Batman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:05 Kaynak: İHA
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