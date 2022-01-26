Batman'da 28 buçuk kilo esrar ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 28 kilo 500 gram kullanıma hazır kubar esrar ele geçirildi.

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, Batman Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Bu kapsamda, yapılan iki ayrı operasyonda, 28 kilo kubar esrar maddesi ve satışa hazır halde 71 parça toplam 500 gram esrar maddesi ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi. - BATMAN