Batman'da 280 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Batman'da 280 kilo 560 gram uyuşturucu ele geçirildi
Batman'da düzenlenen operasyonda 280 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen operasyonda 280 kilo 560 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir depo ile bir araçta arama yapıldı.
Operasyonda, 280 kilo 558 gram esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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