Batman'da 289 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile 289 köy yolu ulaşıma kapandı.



Sason ve Kozluk'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeni ile köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının tekrar açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin hummalı çalışması soncu köy yolları tekrar ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Sason ve Kozluk ilçelerimizde devam eden karla mücadele çalışmaları kapsamında 132 köy ve 157 mezraa ya ait toplam bin 480 kilometre uzunluğundaki yol, ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı. Kalan 2 köy ve 6 mezraa ya ait toplam 100 kilometre uzunluğundaki yolda karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir" denildi. - BATMAN