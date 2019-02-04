Batman'da 3 Bin 370 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
57 dakika önce
Batman'da durumundan şüphelenen bir araçta yapılan aramada, 3 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Batman'da durumundan şüphelenen bir araçta yapılan aramada, 3 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptığı belirtildi. Açıklamada, "İlimizde 2 Şubat 2019 günü durumundan şüphelenerek durdurulan bir araçta 3 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirmiştir. Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam etmektedir" denildi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:04 Kaynak: İHA
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