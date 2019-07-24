Son Dakika Haberleri: Batman'da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Batman'da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

10 dakika önce

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sınıra yakın illerden Batman'a ve buradan da batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yaparak haksız kazanç sağlayan kişi veya kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak...

Batman'da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]
Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sınıra yakın illerden Batman'a ve buradan da batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yaparak haksız kazanç sağlayan kişi veya kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Batman'da iki farklı ikamete düzenlenen operasyon sonucunda toplam 3 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Konu ile ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. - BATMAN
Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
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